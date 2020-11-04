Водневий седан Toyota Mirai розсекретили до прем'єри

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,7 т.
Водневий седан Toyota Mirai розсекретили до прем'єри

Офіційна прем'єра водневого седана на паливних елементах 2021 Toyota Mirai запланована на грудень, але в мережі вже з'явилися офіційні фото і відео новинки.

Про це повідомляє портал Motor1. Завдяки наявності трьох балонів з воднем, новинка зможе без зупинки подолати відстань до 850 км. Це приблизно на 30% більше, ніж у попередника.

2021 Toyota Mirai

Крім того, новинка отримала в своє розпорядження 182-сильний двигун, який має крутний момент в 300 Нм. З його допомогою седан зможе розганятися до 175 км/год.

2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai

Як і концепт, показаний в минулому році, серійний Mirai побудований на задньопривідній платформі, яка використовується на автомобілях Toyota Crown і Lexus LS. За словами творців, у новинки ідеальний розподіл маси між осями в співвідношенні 50:50, що позитивно позначиться на їздовому комфорті.

2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai
2021 Toyota Mirai

Спочатку для новинки будуть доступні 5 кольорів кузова і два варіанти комплектації – XLE і Limited. У салоні новинки з'явилася повністю цифрова приладова панель і великий сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 12,3 дюйма.

Для обробки салону використовується чорна шкіра, глянсові декоративні вставки і бронзові акценти. Серед цікавих опцій – цифрове дзеркало заднього виду, система автоматичного паркування, панорамний дах і місткий задній диван з регулюваннями клімату в підлокітнику.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Toyota представить на виставці SEMA360 пікап для бездоріжжя.

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