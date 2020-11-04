Водневий седан Toyota Mirai розсекретили до прем'єри

Офіційна прем'єра водневого седана на паливних елементах 2021 Toyota Mirai запланована на грудень, але в мережі вже з'явилися офіційні фото і відео новинки.

Про це повідомляє портал Motor1. Завдяки наявності трьох балонів з воднем, новинка зможе без зупинки подолати відстань до 850 км. Це приблизно на 30% більше, ніж у попередника.

Крім того, новинка отримала в своє розпорядження 182-сильний двигун, який має крутний момент в 300 Нм. З його допомогою седан зможе розганятися до 175 км/год.

Як і концепт, показаний в минулому році, серійний Mirai побудований на задньопривідній платформі, яка використовується на автомобілях Toyota Crown і Lexus LS. За словами творців, у новинки ідеальний розподіл маси між осями в співвідношенні 50:50, що позитивно позначиться на їздовому комфорті.

Спочатку для новинки будуть доступні 5 кольорів кузова і два варіанти комплектації – XLE і Limited. У салоні новинки з'явилася повністю цифрова приладова панель і великий сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 12,3 дюйма.

Для обробки салону використовується чорна шкіра, глянсові декоративні вставки і бронзові акценти. Серед цікавих опцій – цифрове дзеркало заднього виду, система автоматичного паркування, панорамний дах і місткий задній диван з регулюваннями клімату в підлокітнику.

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