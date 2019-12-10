Водневий електромобіль Hyundai вразив пробігом на одному баку

Електромобіль на водневих паливних елементах подолав на одному баку водню відстань 778 км.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Французький аеронавт і філантроп Бертран Піккар встановив світовий рекорд пробігу на одній заправці водневого бака 778 км.

Hyundai Nexo hyundai.com

За кермом електричного Hyundai Nexo на водневих паливних елементах Піккар здійснив захопливу подорож від заправної станції FaHyence у французькому Сарргеміні неподалік від кордону з Німеччиною до Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

Hyundai Nexo hyundai.com

Теоретично рекордний заїзд міг бути більшим, оскільки на фініші бортовий комп'ютер показав залишковий пробіг 49 км. Так що можна очікувати, що в рамках наступного заїзду Піккар зможе подолати на одній зарядці більше 800 км.

Hyundai Nexo hyundai.com

Варто відзначити, що це не єдине досягнення, встановлене Піккаром. Раніше він здійснив перший у світі кругосвітній переліт на повітряній кулі, а також перший у світі кругосвітній переліт на літаку на сонячних батареях Solar Impulse. До речі, в процесі подорожі, яку здійснив Піккар на водневому Hyundai Nexo, аналогічний автомобіль з ДВЗ викинув би в атмосферу 111,2 кг двоокису вуглецю!

Hyundai Nexo hyundai.com

Сьогодні тільки три автовиробники серійно випускають електромобілі на водневих паливних елементах – Honda, Hyundai і Toyota. Але експерименти тривають...

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці продовжують скуповувати вживані електромобілі.

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