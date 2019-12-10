Головна Новини
10 грудня • оновлено в 19:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

Водневий електромобіль Hyundai вразив пробігом на одному баку

968
Читати матеріал російською

Електромобіль на водневих паливних елементах подолав на одному баку водню відстань 778 км.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Французький аеронавт і філантроп Бертран Піккар встановив світовий рекорд пробігу на одній заправці водневого бака 778 км.

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

За кермом електричного Hyundai Nexo на водневих паливних елементах Піккар здійснив захопливу подорож від заправної станції FaHyence у французькому Сарргеміні неподалік від кордону з Німеччиною до Музею авіації і космонавтики в паризькому передмісті Ле-Бурже.

Новини
Між бензином та електрикою: складено ТОП водневих автомобілів
Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Теоретично рекордний заїзд міг бути більшим, оскільки на фініші бортовий комп'ютер показав залишковий пробіг 49 км. Так що можна очікувати, що в рамках наступного заїзду Піккар зможе подолати на одній зарядці більше 800 км.

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Варто відзначити, що це не єдине досягнення, встановлене Піккаром. Раніше він здійснив перший у світі кругосвітній переліт на повітряній кулі, а також перший у світі кругосвітній переліт на літаку на сонячних батареях Solar Impulse. До речі, в процесі подорожі, яку здійснив Піккар на водневому Hyundai Nexo, аналогічний автомобіль з ДВЗ викинув би в атмосферу 111,2 кг двоокису вуглецю!

Hyundai Nexo

Hyundai Nexo

hyundai.com

Сьогодні тільки три автовиробники серійно випускають електромобілі на водневих паливних елементах – Honda, Hyundai і Toyota. Але експерименти тривають...

Як писав раніше OBOZREVATEL, українці продовжують скуповувати вживані електромобілі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
Hyundai Honda Toyota електромобілі новини авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги