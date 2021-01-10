Водій назвав недоліки автопілота Tesla після 12 години за кермом

Водій проїхав 12 годин за кермом автомобіля Tesla Model 3 проїхав з Сан-Франциско в Лос-Анджелес (США) і назад на автопілоті і назвав його недоліки.

Батареї авто не вистачило на всі 600 км дороги в один кінець. За весь час зарядні станції водієві довелося відвідувати двічі, пише Naked Science.

На зворотному шляху в Сан-Франциско при повному заряді акумулятора потрібна була всього одна зупинка. Протягом 12 годин на шляху водій керував авто лише на кілька хвилин, щоб тричі заїхати на зарядні станції і об'їхати невідоме сміття на дорозі, що могло зашкодити Tesla на високій швидкості.

Відзначається, що в містах авто рухалося завдяки управлінню бета-версії функції Full Self-Driving, а на трасі працював режим Autopilot.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поліцейське управління в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк, додало Tesla Model Y у свій автопарк.