Водій назвав недоліки автопілота Tesla після 12 години за кермом

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Електромобілі
2,3 т.
Водій назвав недоліки автопілота Tesla після 12 години за кермом

Водій проїхав 12 годин за кермом автомобіля Tesla Model 3 проїхав з Сан-Франциско в Лос-Анджелес (США) і назад на автопілоті і назвав його недоліки.

Батареї авто не вистачило на всі 600 км дороги в один кінець. За весь час зарядні станції водієві довелося відвідувати двічі, пише Naked Science.

На зворотному шляху в Сан-Франциско при повному заряді акумулятора потрібна була всього одна зупинка. Протягом 12 годин на шляху водій керував авто лише на кілька хвилин, щоб тричі заїхати на зарядні станції і об'їхати невідоме сміття на дорозі, що могло зашкодити Tesla на високій швидкості.

Відзначається, що в містах авто рухалося завдяки управлінню бета-версії функції Full Self-Driving, а на трасі працював режим Autopilot.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, поліцейське управління в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк, додало Tesla Model Y у свій автопарк.

СШАTeslaелектромобіліавто