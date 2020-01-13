Влада Одеси оголосили війну зарядкам для електромобілів: що трапилося

В Одесі місцева влада ініціювали боротьбу з громадськими зарядками для електромобілів. Причиною такого рішення називається нібито те, що зарядки порушують правила вуличної торгівлі.

Про це повідомив співзасновник компанії EcoFactor Володимир Ревера в Facebook-спільноті Odessa Electrocars. В якості доказу своїх слів він опублікував отримане розпорядження від Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів з вимогою демонтувати зарядку, оскільки вона встановлена з порушенням Правил розміщення елементів вуличної торгівлі для здійснення підприємницької діяльності в місті.

Припис про демонтаж однієї з зарядок

Припис про демонтаж однієї з зарядок Odessa Electrocars, Facebook

При цьому, за його словами, таке розпорядження і інші оператори зарядних станцій (і цього також є фотоподтвежденіе).

Припис про демонтаж однієї з зарядок Odessa Electrocars, Facebook

"Одеська мерія починає війну проти електромобілів! Вчора на багатьох зарядних станціях в київському районі міста з'явилися приписи на демонтаж, причому це торкнулося всіх операторів. Приписи отримали навіть відключені станції і особисті біля під'їздів житлових будинків. Дихати чистим повітрям шкідливо мешканцям міста, таким чином вони піклуються про наше здоров'я. Встановити зарядну станцію це колосальна праця, не рахуючи вартості самої станції. Недалекоглядність чиновників відкидає наше місто в еру ДВЗ, і гальмує розвиток інфраструктури, змушує спалювати паливо, що впевнено веде нас до глобального потепління. Включати мозок мабуть це складний процес і не прописаний в посадових інструкціях ", - пише Ревера.

У самому ж документі зазначається, що зарядку потрібно демонтувати до 18 січня. В іншому випадку це зроблять співробітники Управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради, а всі витрати, пов'язані з демонтажем, перевезенням та зберіганням чарджера, доведеться сплатити власникові.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL опублікував список найпопулярніших електромобілів за 2019 рік.

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