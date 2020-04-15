"Вкрадений" у німців електрокар продаватимуть за ціною Логана

У Китаї з'явилася чергова копія західного автомобіля – електричний клон сіті-кара Smart ForFour. За основу була взята дорестайлінгова версія "донора" (мабуть, найсвіжішу модель використовувати не наважилися).

Новий автомобіль називається Leap T03, його творець – місцевий стартап Leap Motor. Виробник вже повністю розсекретив модель, оголосив на неї ціни і навіть почав приймати замовлення.

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Leap T03 дійсно є копією Smart ForFour, однак у нього є ряд принципових відмінностей. Так, це такий самий субкомпактний електричний хетчбек з дуже схожим на Смарт дизайном, проте він більший та має більш привабливі характеристики.

Smart EQ ForFour 2014 cars.com

Leap T03 налічує в довжину 3620 мм, тобто, він на 125 мм довший за "німця". Однак підробка доступна лише в одному типі кузові – 5-дверний хетчбек. Для розуміння, лінійка оригінального Smart ForFour представлена 3- та 5-дверними кузовами, а також версією кабріолет.

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Leap T03 використовує електромотор віддачею 75 к.с. (155 Нм) і дві батареї на вибір – ємністю 30 і 38 кВтг. Запас ходу машини варіюється від 300 до 400 км за циклом NEDC. У Смарта ж куди скромніші показники на цьому тлі: 82 сили потужності (але 160 Нм крутного моменту), 17,6 кВтг ємності АКБ і 159 км ходу за тим самим NEDC.

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

При цьому новий китайський електрокар ще й непогано оснащений: є 10,1-дюймовий екран мультимедіа, через який здійснюється керування переважною кількістю функцій автомобіля, система голосового управління, навігація, клімат-контроль, автопаркувальник та ін.

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Китайський електромобіль Leap T03 autohome.com.cn

Приваблює і ціна електромобіля Leap T03 – його оцінили у 11,3 тис. доларів (бензиновий Smart EQ ForFour (електроваріант ще не вийшов на ринок) коштує без малого 19 тисяч). Щоправда, незрозуміло, на якому рівні якість та безпека автомобіля.

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