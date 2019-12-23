Виявлено перші проблеми з новим електромобілем Volkswagen

Volkswagen ID.3 надійшов у виробництво в листопаді, проте першим клієнтам передати електромобілі планували пізніше. Тепер терміни відсунулися далі через певні труднощі.

Як повідомляє німецький Manager Magazin, компанія зіткнулася з великими проблемами, пов'язаними з програмним забезпеченням. В першу чергу мова йде про оновлення ПЗ по повітрю – ця функція просто не працює.

Фахівці компанії працюють над вирішенням проблем в VW ID.3 2020 vw.com

Доопрацюванню підлягає перша партія Volkswagen ID.3, що налічує 10 000 примірників. Цікаво, що така ж кількість машин в наступній виробничій партії також залишиться без функції бездротового оновлення ПЗ.

Поки що автомобілі чекають доробок. Експерти компанії планують завершити процес модернізації систем у всіх електромобілях у травні наступного року. Такі терміни пов'язані ще і з тим, що VW Group співпрацює із зовнішніми компаніями, які допомагають в розробці нового програмного забезпечення.

Електромобіль VW ID.3 оснащено складною операційною системою vw.com

Варто відзначити, що нічого незвичайного в труднощах при запуску нової моделі немає. Електромобіль Фольксваген вийшов дійсно технологічним авто, а покупці воліли б не відчувати дискомфорту в процесі експлуатації.

Оновлення програмного забезпечення по повітрю – важлива функція для сучасної машини. Тому виробник зацікавлений у швидкому та ефективному виявленні недоробок і подальшому коригуванні. Набагато краще вирішувати такі питання в межах виробничої лінії, ніж отримувати гнівний дзвінок від незадоволеного клієнта.

Тепер перші екземпляри VW ID.3 відправляться до покупців влітку 2020 року.

На даний момент Volkswagen ID.3 2020 не готовий відправитися до покупців vw.com

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