Виверт не вдався: в закамуфльованому Opel впізнали електричний Volkswagen

Компанія Volkswagen закінчує дорожні тести електричного кросовера ID.4.

Як стало відомо OBOZREVATEL, на початку майбутнього року компанія Volkswagen представить світової громадськості новий кросовер VW ID.4 на електротязі. Новинка стане другим представником сімейства ID.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

В даний час компанія проводить фінальні дорожні випробування новинки. Причому, випробувачі підійшли до питання з неабиякою часткою гумору, встановивши на машині декоративні елементи від кросовера Opel. Однак, професійних фотошпигунів не обдуриш! Виверт не вдалася ...

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Новий електричний кросовер VW ID.4 використовує модульну платформу MEB, яка вже знайшла своє застосування в хетчбек ID.3. У порівнянні з родичем, новинка буде більший і ширшими. За попередніми даними довжина моделі буде досягати 4,6 м.

Таким чином ID.4 займе місце між Tiguan і більшим Tiguan Allspace, але при цьому буде відрізнятися від обох більшою колісною базою і більш просторим салоном.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

У порівнянні з хетчбеком ID.3, кросовер VW ID.4 отримає систему повного приводу і другий електромотор, а сумарна потужність новинки складе 306 кінських сил. Спереду на автомобілі буде розташований 80-кіловатний двигун, а ззаду – потужністю 150 кВт.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Очікується, що для VW ID.4 будуть доступні кілька варіантів батареї енергоемкостью 45, 58 і 77 кВт-год. Залежно від цього запас ходу складе 330, 420 або 550 км. Новинка надійде в продаж в Європі в наступному році, а з 2022 роки її виробництво буде організовано в США.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4 carscoops.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, Volkswagen представив восьме покоління свого бестселера Golf.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!