Вистачає! Скільки електрокарів в Україні припадає на одну зарядку

Аналітична компанія IRS Group опублікувала статистику по електромобілям та зарядним станціям в Україні. Це дозволяє встановити, скільки EV доводиться на одну зарядку.
Як дізнався OBOZREVATEL, станом на листопад минулого року на українських дорогах налічується 17 710 електрокарів. Що ж стосується зарядних станцій, їх кількість становить 2719, а самих зарядних пунктів – 5902.
smart-energy.com
Таким чином, в Україні припадає 3 автомобіля, що харчується від розетки, на одну "колонку". В цілому це говорить про те, що дефіциту зарядних станцій немає. Особливо якщо врахувати той факт, що велика кількість автовласників заряджаються не тільки на громадських станціях, а й вдома, від звичайної мережі або власного чарджера.
Сьогодні в Україні налічується понад 5900 зарядок
Скріншот autogeek.com.ua
IRS Group прогнозує, що з роками кількість "електричок" на дорогах України буде стрімко збільшуватися. Очікується, що до 2024 року їх кількість становитиме майже 250 000. Сюди входять як чисті електрокари, так і гібриди.
У 2024 році на дорогах України буде 246 000 електричних авто
irsgroup.com.ua
Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що:
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