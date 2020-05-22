Виробництво нового електромобіля BMW стартує влітку

Серійний випуск першого в історії бренду електричного кросовера iX3 почнеться влітку нинішнього року в Китаї.

Про це розповів керівник BMW Олівер ЦИПС (Oliver Zipse) на зустрічі з акціонерами концерну.

Електричний кросовер BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

Нагадаємо, що BMW iX3 був офіційно представлений онлайн на початку березня. Це перший автомобіль компанії, який буде проводитися виключно на заводі спільного підприємства BMW в китайському Шеньяні.

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iX3 – перша модель марки, яка отримає універсальну платформу, яку можна використовувати для авто з ДВС, на гібридах PHEV і електромобілях. Ця ж платформа буде застосовуватися на електричному фастбеку i4 EV, який з'явиться в наступному році. Всього до 2023 року баварці планують представити 11 електрокарів.

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BMW iX3 отримає задній привід, електромотор потужністю 286 к.с. і батарею ємністю 74 кВтг, яка дозволить долати на одній зарядці до 440 км по циклу WLTP.

Електричний кросовер BMW iX3 instagram.com/scott26.unofficial

На відміну від інших виробників, які розробляють платформи для використання виключно в електромобілях, в BMW вирішили зберегти можливість використовувати різні силові агрегати. Подібне рішення, на думку представників концерну, економічно більш виправдано.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія BMW готує до прем'єри нову версію M5 CS.

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