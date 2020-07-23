Виробник автобусів здивував крутим і дешевим електро-кросовером

Китайська компанія Skywell, який добре відома як виробник електричних автобусів, вирішила увійти в сегмент легкових авто. Днями вона представила свій перший електричний кросовер ET5 (раніше відомий як BE11) і оголосила, що до 2025 року виведе на ринок ще три "електрички".

Skywell ET5 ET5 – це кросовер, зроблений на новій платформі BE, його довжина становить 4698 мм, ширина – 1908 мм, висота – 1696 мм, а колісна база – 2800 мм. Автомобіль вийшов дивно стильним: він сучасний, виглядає ефектно, а в оснащенні є екран мультимедіа в стилі молодших моделей Тесла.

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

ET5 оснащений електродвигуном на 150 кВт / 204 к.с. і 320 Нм, а також батареєю ємністю 72 кВтг, якої вистачає на запас ходу близько 520 км (за методикою NEDC).

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Ціни в Китаї на новинку почнуться з позначки в 150 000 юанів (18 705 євро). Це досить небагато як для такої моделі.

Skywell ET5. Фото: tekdeeps.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що дешеві китайські електромобілі заполонять ринок.