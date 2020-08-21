Відома модель Ford перетворилася на дуже круту Tesla

Компанія з Боснії та Герцеговини Stark Solutions побудувала, мабуть, найкрутішу копію електричного пікапа Tesla Cybertruck. Серед її достоїнств – максимальна схожість з оригіналом (деталізація, пропорції) і повна функціональність.

За основу умільці взяли пікап Ford F-150 Raptor. Від вихідного автомобіля залишилася технічна частина, зокрема, шасі, двигун і трансмісія, але замість стокового кузова і салону були встановлені компоненти, відповідні Cybertruck.

Копія Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Кузов копії Тесли зробили зі сталі. Зовні на машину встановили світлодіодну оптику і характерні колеса, а всередині – кермо, виготовлене у формі штурвала, великий екран в стилі Tesla Model 3 і масивні шкіряні крісла. Також у пікапа повністю панорамний дах. Передня панель має незвичайний структуру а-ля під мармур.

Копія Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Копія Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Копія Tesla Cybertruck. Фото: Carscoops. InsideEVs

Що стосується оригінального Tesla Cybertruck, він ще не надійшов у продаж – його поставки почнуться лише наприкінці 2021 року. Автомобіль буде коштувати $39 900 – $69 900 в залежності від комплектації. Запас ходу також варіюватиметься – від 400 до 800 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що власник Тесли порахував, у скільки обійшлося обслуговування автомобіля майже за 500 000 км пробігу.

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