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14 травня • оновлено в 16:50
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"Вічний" електромобіль з Китаю виходить у продаж

6.5т
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Новий китайський електромобіль BYD Han EV готується до продажів у Китаї. Виробник вже анонсував вихід моделі в Європі. Новинка отримала революційну "невбиваєму" батарею.

Новітній блок складається з літій-залізофосфатних елементів (LFP). Крім більш високої щільності в порівнянні зі звичними літій-іонними блоками, нова батарея надійніше захищена від ударів і впливів високих температур. Таким чином, в разі ДТП подібні компоненти ведуть себе безпечніше і не запалюються. Варто відзначити і підвищений термін служби. Батарею такої технології отримав і новий німецький електромобіль на базі ГАЗелі, але його запас ходу набагато нижчий за китайську новинку.

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

BYD Han EV в базовій версії запропонує 506 км пробігу без підзарядки. Середній варіант розрахований на 550 км, а топовий – на 605 км. У перших двох випадках електрокар оснащений одним електромотором спереду потужністю 222 к.с. Топова модифікація пропонує повнопривідну конфігурацію з додатковим мотором на задній осі та сумарною потужністю 494 к.с. Розгін до 100 км/год в цьому випадку займає 3,9 с.

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Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

За розмірами новинка розташувалася між Tesla Model 3 і Model S, але змагатися в основному буде з першою. Орієнтовна ціна 45-55 тис. євро. У Китаї купити BYD Han EV можна буде на початку літа. В Європі модель з'явиться трохи пізніше.

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

Новий BYD Han EV з крутою батареєю

byd.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий електричний кросовер Fisker Ocean отримав неймовірну модифікацію для бездоріжжя. Цікаво, що нічого подібного у Тесла поки немає.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
BYD китайський автомобіль електромобілі нові авто авто
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