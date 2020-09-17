Vanderhall готує мініпозашляховик на електротязі

Американська компанія Vanderhall Motor Works представила першу інформацію про свою нову модель – компактний позашляховик Navarro на електротязі.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка відкриває нову сторінку в історії компанії.

Vanderhall Motor Works зі штату Юта займається виготовленням легких триколісних автомобілів із 2010 року. За цей час вона запропонувала покупцям три моделі – Venice, Carmel і Edison2. Перші дві оснащуються бензиновими моторами, а остання – двома електромоторами, що приводять у рух передні колеса.

Vanderhall Edison2. Фото: vanderhallusa.com

Нещодавно компанія оприлюднила плани з організації виробництва абсолютно нової моделі Navarro, головною відмінністю якої стануть... чотири колеса. Крім того, цей автомобіль являтиме собою легке баггі на електротязі.

Подібно до інших моделей компанії Navarro використовує алюмінієву раму та кузовні панелі з композитних матеріалів. Новинка отримає у своє розпорядження два електромотори, кожен з яких розвиває потужність 52 кВт (71 к.с.). Для живлення буде використовуватися літій-іонна батарея енергоємністю 28,8 кВтг. З таким арсеналом Navarro зможе долати понад 320 км.

2022 Vanderhall Navarro. Фото: vanderhallusa.com

Вартість триколісного двомісного Edison2 стартує з позначки $34 950. У скільки оцінять новинку – стане відомо ближче до початку продажів, запланованих на середину наступного року.

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