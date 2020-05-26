В Україні створили електромобіль, який не боїться заторів

На вулицях міста Кропивницький зняли незвичайний електромобіль. Він саморобний та нестандандартний у багатьох відношеннях.

Найголовніша відмінність цієї машини від багатьох інших – конструкція та форма кузова. Електрокар має три колеса, він схожий на гоночні боліди, при цьому володіє вкрай компактними розмірами – завдяки своїй ширині на ньому навіть можна без проблемдолати затори.

саморобний електромобіль topgir.com.ua

Як дізнався сайт TopGir, в розпорядженні якого і опинилися фото, автомобіль називається Piligrim, його побудував умілець на ім'я Олексій Ганшин з Кіровоградської області.

саморобний електромобіль topgir.com.ua

Така "електричка" замислювалася творцем як альтернатива велосипеду, на якій можна пересуватися e будь-яку погоду. Поряд з педальним приводом автомобіль оснащений електромотором, батареєю і сонячними панелями, що підживлюють АКБ. Запас ходу на одному заряді у Piligrim – приблизно 90 км.

саморобний електромобіль topgir.com.ua

Цікаво, що власник неодноразово робить далекі поїздки на своєму чудо-електрокарі. Раніше він вже доїжджав до Вінниці і Києва.

саморобний електромобіль topgir.com.ua

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