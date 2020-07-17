В Україні продають електромобіль, який неможливо купити

Електромобіль Skoda Vision iV – прототип ефектного кросоверу, який представили в 2019 році. Цей автомобіль зараз продають в Україні за $61 401 або 54 200 євро (1 663 235 грн).

Кросовер Skoda Vision iV існує в єдиному екземплярі. Фото: Skoda

Оголошення розмістили на популярному українському сайті з продажу автомобілів з усіма характеристиками і красивими фото. Цікаво, що кросовер Skoda Vision iV – це концептуальний автомобіль, створений в єдиному екземплярі, який не продається в жодній країні світу.

В першу чергу прототип з'явився як провісник електромобіля Skoda Enyaq iV, який вирушить на ринок в 2021 році, а прем'єра відбудеться до кінця поточного року. Саме 2021-м модельним роком і позначено електричний кросовер Шкода, що продають в оголошенні. Але називається автомобіль Skoda Vision iV – як і концепт, представлений в 2019 році.

Ніде в світі не можна купити концептуальний Skoda Vision iV, в Україні – можна. Скриншот сайту auto.ria.com

Проте, продавець зазначив, що автомобіль оснащено повнопривідною силовою установкою (два мотори) потужністю 306 к.с. і акумуляторною батареєю ємністю 83 кВтг. Ці характеристики повністю відповідають прототипу Vision iV, але все те ж саме запропонує і топовий серійний Skoda Enyaq iV, який зможе проїжджати до 460 км на одному заряді.

Мабуть, продавець таким чином збирає попередні замовлення на прийдешню новинку, яка напевно буде цікава українським покупцям. Чи з'явиться новий електричний кросовер Шкода на українському ринку офіційно, поки не відомо.

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