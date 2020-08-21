В Україні показали вітчизняний електрокар за $5000

Стас Сіділєв Електромобілі 12:17, 21.08.2020

На виставці EcoDrive TECH 2020 в Києві показали вітчизняний електромобіль за $5000. Авто під назвою ELMIZ mini підготувала столична компанія Електропрайд.

За інформацією ЗМІ, транспортний засіб зібрано з китайських комплектуючих – пластикових деталей кузову, лекгосплавних колісних дисків, літій-іонної батареї. В цілому електромобіль нагадує китайські квадріцикли.

Нагадаємо, квадріцикли – транспортні засоби, яким дозволено перебувати на дорогах загального користування, але до них не застосовуються вимоги безпеки для автомобілів. ELMIZ mini досягає 2,4 м в довжину, а ширина дорівнює 0,9 м.

ELMIZ mini вийшов дуже компактним.
Фото: Facebook Вадима Ігнатова

За попередніми даними, ТС здатен набирати 60 км/год. Запас ходу складає 120 км. Виробник також планує розробити повноцінний автомобіль і компактну електричну вантажівку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про незвичайний китайський електромобіль, який здивував своїм функціоналом.

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