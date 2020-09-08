В Україні почалися переговори про виробництво електромобілів Volkswagen

Закарпатський завод Єврокар, який відповідає за локалізоване складання автомобілів Skoda для українського ринку, почав переговори з Volkswagen Group про виробництво електромобілів.

Про це повідомив народний депутат Роберт Горват в Facebook. За його інформацією, підприємство в Закарпатті вже працює над тим, щоб організувати виробництво електрокарів на заводі Єврокар. Цьому можуть посприяти законопроєкти 3476 і 3477.

Народний депутат повідомив про перспективи виробництва VW в Україні. Facebook Роберта Горвата

Законопроєкти передбачають пільгове оподаткування для підприємств, які виробляють (для продажу) і закуповують (для виробничого процесу) електромотори, батареї та інше обладнання. Також мова йде про звільнення від податків з прибутку від продажу елеткромобілів.

VW ID.3 може прописатися на закарпатському заводі Єврокар. Фото: Volkswagen

Ці заходи можуть привернути закордонні компанії для локалізації виробництва та складання електричного транспорту на території України, а також дати стимул вітчизняним автомобільним компаніям.

Повертаючись безпосередньо до Єврокар, переговори можуть стосуватися як електричних моделей Volkswagen (ID.3 і ID.4), так і Skoda – наприклад, представлений зовсім нещодавно кросовер Enyaq iV.

Електромобіль Skoda Enyaq iV – ще один кандидат на виробництво в Україні. Фото: Skoda

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про падіння попиту на електрокари в Україні: у серпні статистика просіла як в порівнянні з минулим роком, так і в порівнянні з липнем 2020-го.