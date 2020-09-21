В Україні почали видавати номери для електромобілів: який вигляд вони мають

У мережі з'явилися "живі" фото номерних знаків для електромобілів. Це спеціальні зелені держзнаки, які ввели в Україні в рамках раніше прийнятого закону №10405, спрямованого на розвиток електротранспорту в країні. Даний закон вступив в силу на початку поточного року.

Знімки спецномерів для електромобілів розмістив засновник Facebook-спільноти Electrocars Club Ukraine Геннадій Мудрицький, який став один з перших власників таких табличок.

Номери для електромобілів - так вони виглядають вживу. Скріншот публікації

Як видно на фото, вживу "зелені" номери не буквально. Якщо на презентаційних фото такі номери мали яскраво виражені зелені написи, то вживу вони виконані у темно-зеленому кольорі.

Ще одна особливість – у номерів для електромобілів використовуються символи не тільки кирилицею, а й латиницею (в даному випадку номер номер закінчується буквами "ZA").

Номери для електромобілів (звичайні). Фото: autogeek.com.ua

При цьому для електромобілів, що працюють в таксі, були введені свої номери – написи також робляться темно-зеленими, однак замість білого фону використовується жовтий фон. Крім того, у них своя серія, яка позначається буквосполученням TV, TW, TY і TZ.

Номери для електромобілів (таксі). Фото: autogeek.com.ua

Нагадаємо, раніше в МВС назвали кількість електромобілів, які їздять дорогами України.