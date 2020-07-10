В Україні налагодять виробництво електромобілів Volkswagen — депутат Ради

Закарпатський завод "Єврокар", який зараз складає автомобілі Skoda, планує освоїти виробництво електромобілів Volkswagen. Щоправда, інформація ця неофіційна.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Роберт Горват. За його словами, посприяти налагодженню випуску "електричок" в Україні нібито має нове законодавство.

"Наскільки знаю, закарпатський" Єврокар" вже працює над тим, щоб на заводі виробляли електрокари Volkswagen. Для регіону робота з таким інвестором – справжній прорив. А законопроекти №3476 і №3477 дадуть той необхідний фундамент, на якому ця співпраця можна буде ефективно налагоджувати ", – зазначив парламентарій.

За інформацією Роберта Горвата, закарпатський завод "Єврокар" планує випускати електромобілі VW. Скріншот публікації

Законопроекти №3476 і №3477 повинні стимулювати розвиток електромобільного напрямку в Україні. Перший документ – продовжує пільги на електромобілі до 2025 року, а другий – звільняє від податків до 2029 року комплектуючі та обладнання для виробництва електрокарів. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики вже підтримав законопроекти і рекомендував Верховній Раді прийняти їх.

Vokswagen ID.3. Фото: Volkswagen

Які саме електромобілі Volkswagen можуть випускати в Україні, Роберт Горват не уточнює, але, скоріш за все, йтиметься про нові моделі не тільки бренду VW (зокрема, сімейства ID.), але й інших марок групи Volkswagen – Skoda, SEAT та ін. До речі, зовсім скоро на ринок повинен вийти перший електричний кросовер Skoda під назвою Enyaq.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volkswagen вже почав виробництво свого першого електричного кросовера.