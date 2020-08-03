В Росії створили небезпечний електромобіль за $6000. Фото

Бюджетний електромобіль Zetta – нове російське авто, яке намагаються відправити у виробництво протягом декількох років. Черговий дедлайн – кінець 2020 року.

За інформацією Drom, Zetta відноситься до категорії квадріциклів, що дозволяє транспортному засобу ігнорувати вимоги безпеки для автомобілів. При цьому новинка здатна розганятися до 120 кмч.

Також цікаво, що для квадріциклів передбачена максимальна потужність 15 кВт, в той час як віддача силової установки російського електромобіля складає 72 кВт або 98 к.с.

Виробництво Zetta планують почати до кінця 2020 року. Фото: drom.ru

Також новий електрокар оснащено акумуляторною батареєю ємністю 10 кВтг з передбачуваним запасом ходу в 200 км. Продавати автомобіль планують за ціною $6000.

Салон Zetta за $6000. Фото: drom.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, в Tesla всерйоз задумалися про розробку доступного електромобіля, який виявиться найбільш доступною моделлю компанії.