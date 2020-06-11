В Одесі знайшли елітні електромобілі за 200 000 євро

Новітній електромобіль Porsche Taycan вже катається українськими дорогами. Жителі та гості Одеси можуть спостерігати як мінімум два таких електрокари, вартість кожного з урахуванням опцій може перевищувати 200 000 євро.

Новий Порше Тайкан відноситься до сегменту преміальних електромобілів. Найближчий суперник новинки – Tesla Model S, яка, тим не менш, виявляється до двох разів дешевшою. Фото двох електрокарів Porsche Taycan показали в Instagram odessa_cars_power.

Новий Porsche Taycan в Одесі Instagram odessa_cars_power

Новий Porsche Taycan в Одесі Instagram odessa_cars_power

Запас ходу Porsche Taycan на одній зарядці досягає 400 км. Найбільш потужна модифікація автомобіля пропонує віддачу більше 700 к.с. та розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

Porsche Taycan Porsche

Салон Porsche Taycan Porsche

Porsche Taycan Porsche

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про революційну батарею для електромобілів, яка здатна витримати 2 000 000 км пробігу.