В Одесі знайшли елітні електромобілі за 200 000 євро

Новітній електромобіль Porsche Taycan вже катається українськими дорогами. Жителі та гості Одеси можуть спостерігати як мінімум два таких електрокари, вартість кожного з урахуванням опцій може перевищувати 200 000 євро.
Новий Порше Тайкан відноситься до сегменту преміальних електромобілів. Найближчий суперник новинки – Tesla Model S, яка, тим не менш, виявляється до двох разів дешевшою. Фото двох електрокарів Porsche Taycan показали в Instagram odessa_cars_power.
Новий Porsche Taycan в Одесі
Instagram odessa_cars_power
Новий Porsche Taycan в Одесі
Instagram odessa_cars_power
Запас ходу Porsche Taycan на одній зарядці досягає 400 км. Найбільш потужна модифікація автомобіля пропонує віддачу більше 700 к.с. та розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.
Porsche Taycan
Porsche
Салон Porsche Taycan
Porsche
Porsche Taycan
Porsche
Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про революційну батарею для електромобілів, яка здатна витримати 2 000 000 км пробігу.
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