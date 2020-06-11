Головна Новини
11 червня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Електромобілі

В Одесі знайшли елітні електромобілі за 200 000 євро

1.2т
Читати матеріал російською

Новітній електромобіль Porsche Taycan вже катається українськими дорогами. Жителі та гості Одеси можуть спостерігати як мінімум два таких електрокари, вартість кожного з урахуванням опцій може перевищувати 200 000 євро.

Новий Порше Тайкан відноситься до сегменту преміальних електромобілів. Найближчий суперник новинки – Tesla Model S, яка, тим не менш, виявляється до двох разів дешевшою. Фото двох електрокарів Porsche Taycan показали в Instagram odessa_cars_power.

Новий Porsche Taycan в Одесі

Новий Porsche Taycan в Одесі

Instagram odessa_cars_power

Новий Porsche Taycan в Одесі

Новий Porsche Taycan в Одесі

Instagram odessa_cars_power

Запас ходу Porsche Taycan на одній зарядці досягає 400 км. Найбільш потужна модифікація автомобіля пропонує віддачу більше 700 к.с. та розганяється до 100 км/год менш ніж за 3 секунди.

Porsche Taycan

Porsche Taycan

Porsche

Салон Porsche Taycan

Салон Porsche Taycan

Porsche

Porsche Taycan

Porsche Taycan

Porsche

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше повідомляв про революційну батарею для електромобілів, яка здатна витримати 2 000 000 км пробігу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Новини автосвіту
Теги
Porsche електромобілі нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Авто Електромобілі

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 29 070.

    Вилікувалися: 13 141. Померли: 854.

  • У світі захворіли більше 7,4 млн осіб, загинули – більше 416 тисяч.

  • Карантин в Україні продовжать після 22 червня: названа причина.

  • Ціни на маски в Україні обвалилися в 10 разів: раніше їх можна було купити за 50 грн штуку!

  • ВООЗ засумнівалася в достовірності даних по смертності від коронавірусу в Росії: "виглядає незвично".

Новини авто

Топпублікації

Топблоги