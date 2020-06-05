В Китаї вирішили головну проблему електромобілів

Китайські електромобілі більше не мають потреби в тривалій зарядці. Компанія Nio вирішила цю проблему за допомогою заміни батареї – незвичайною послугою скористалися півмільйона разів.

Довгу зарядку вважають таким же стримуючим фактором, як і обмежений запас ходу електромобілів. Тому експрес-заміна батареї (повністю розряджену на блок з 100% заряду) на спеціальних станціях здається розумною альтернативою.

Електромобілі Nio більше не мають потреби в зарядці Nio

У різний час європейські виробники пропонували впровадити таку систему, але широкого поширення вона не знайшла. Тепер китайські власники електромобілів Nio замінили в своїх машинах батареї близько 500 000 разів! Після автоматизованої процедури, яка займає кілька хвилин, ніхто не захоче повертатися до багатогодинної зарядки.

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