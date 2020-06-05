В Китаї вирішили головну проблему електромобілів

Стас Сіділєв Електромобілі 14:20, 5.06.2020

Китайські електромобілі більше не мають потреби в тривалій зарядці. Компанія Nio вирішила цю проблему за допомогою заміни батареї – незвичайною послугою скористалися півмільйона разів.

Довгу зарядку вважають таким же стримуючим фактором, як і обмежений запас ходу електромобілів. Тому експрес-заміна батареї (повністю розряджену на блок з 100% заряду) на спеціальних станціях здається розумною альтернативою.

Електромобілі Nio більше не мають потреби в зарядці
Nio

У різний час європейські виробники пропонували впровадити таку систему, але широкого поширення вона не знайшла. Тепер китайські власники електромобілів Nio замінили в своїх машинах батареї близько 500 000 разів! Після автоматизованої процедури, яка займає кілька хвилин, ніхто не захоче повертатися до багатогодинної зарядки.

Нагадаємо, як повідомляв OBOZREVATEL, Лада Пріора перетворилася на електричного павука і тепер замість коліс пересувається на величезних лапах.

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