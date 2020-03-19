В Ірані створили новий електромобіль, але Tesla може не хвилюватися

На ринок бюджетних електромобілів поспішає чергова новинка. Iran Khodro Runna Electric готується дивувати, якщо, звичайно, зумієте запам'ятати назву. Але купити цю машину не вийде.

Седан Peugeot 206, який з'явився майже 15 років тому, послужив основою для Iran Khodro Runna. Тепер на базі цієї моделі створили екологічну новинку з приставкою Electric. Зовні від бензинового брата новий електрокар нічим не відрізняється. Значить, пора вивчити технічну частину.

Новий електромобіль Iran Khodro вже готовий ikco.ir

Під капотом – 122-сильний електромотор з крутним моментом 220 Нм. Акумуляторна батарея на 30 кВтг забезпечує 220 км запасу ходу після повної зарядки. Зрозуміло, методика підрахунку невідома.

Характеристики Iran Khodro Runna Electric здаються прийнятними для дешевого EV ikco.ir

Без двигуна і КПП Iran Khodro став легше, але з встановленими електромотором і акумуляторною батареєю, вона бюджетний електромобіль в цілому на 100 кг важче в порівнянні з моделлю на ДВС.

Iran Khodro Runna з ДВС виглядає так само, як і новий електромобіль ikco.ir

У загальному і цілому, таким брилах електромобільного світу як Tesla переживати точно не варто. До того ж, новий Iran Khodro Runna Electric, швидше за все, залишиться продуктом виключно для внутрішнього споживання. Серійне виробництво заплановано на 2022 рік.

Iran Runna базується на Пежо 206 седан peugeot.com

Раніше в Ірані вже робилися спроби створити електромобіль. У 2019 свій електричний седан на базі серійної моделі Saina показала компанія SAIPA. Автомобіль оснастили 90-сильним (68 кВт) електромотором і літій-іонною батареєю ємністю 28 кВтг.

Експериментальний зразок електричного седана SAIPA Saina EV saipa.ir

Був ще такий – Iran Khodro Samand ikco.ir

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