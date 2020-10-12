В Європі почали роздавати гроші на купівлю вживаних електромобілів

Віталій Сазонов Електромобілі 17:20, 12.10.2020

Європейська влада продовжують стимулювати населення пересідати на "зелений" транспорт. Зокрема, уряд Франції вирішив видавати субсидії на придбання уживаних електромобілів.

Як повідомляє InsideEVs, розмір виплати складе 1 000 євро, нововведення вступить в силу з початку року – 1 січня 2021-го.

Втім, виділення додаткових коштів на реалізацію цього проекту не планується: раніше у Франції надавали пільгу на покупку нових електрокарів в розмірі 7 000 євро, але тепер її уріжуть до 6 000.

Такі заходи повинні виконати паралельно ще одну мету – підвищити продажі автомобілів у Франції в принципі. Так, з початку року через пандемію місцевий авторинок впав на 38%. Більш-менш непогані показники продемонстрував лише сегмент електромобілів: за минулий час французи купили 68 тис. нових "електричок".

З цього випливає, що уряд дещо допоміг врегулювати ситуацію на ринку нових авто, тепер же дійшла черга до вторинного ринку.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожі заходи прийняли в Німеччині – там електромобілі стали роздавати майже безкоштовно.

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