В Європі почали роздавати гроші на купівлю вживаних електромобілів

Європейська влада продовжують стимулювати населення пересідати на "зелений" транспорт. Зокрема, уряд Франції вирішив видавати субсидії на придбання уживаних електромобілів.

Як повідомляє InsideEVs, розмір виплати складе 1 000 євро, нововведення вступить в силу з початку року – 1 січня 2021-го.

Втім, виділення додаткових коштів на реалізацію цього проекту не планується: раніше у Франції надавали пільгу на покупку нових електрокарів в розмірі 7 000 євро, але тепер її уріжуть до 6 000.

Такі заходи повинні виконати паралельно ще одну мету – підвищити продажі автомобілів у Франції в принципі. Так, з початку року через пандемію місцевий авторинок впав на 38%. Більш-менш непогані показники продемонстрував лише сегмент електромобілів: за минулий час французи купили 68 тис. нових "електричок".

З цього випливає, що уряд дещо допоміг врегулювати ситуацію на ринку нових авто, тепер же дійшла черга до вторинного ринку.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що схожі заходи прийняли в Німеччині – там електромобілі стали роздавати майже безкоштовно.