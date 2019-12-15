В буклетах про таке не пишуть: як холод впливає на електромобілі

В Україну прийшла зима, а це значить, що у власників електромобілів є привід для занепокоєння через запас ходу. Особливо це актуально для тих власників "електричок", які тільки нещодавно придбали машину і не встигли ще вивчити тонкощі її експлуатації. Тому OBOZREVATEL вирішив розповісти, скільки саме EV втрачають заповітних кіловат-годин взимку, і що можна зробити, щоб зберегти запас ходу.

Почати варто з того, що найоптимальніша температура для "роботи" електрокара – це 15-27 градусів за Цельсієм. І будь-яке відхилення в ту або іншу сторону тягне за собою зменшення запас ходу. Але якщо в жарку погоду все ще не так моторшно, то взимку виникають набагато більші проблеми.

І справа не в тому, що холод як такий впливає на тягову батарею. Причина значних втрат енергії більшою мірою криється в тому, що при морозі машину потрібно постійно підтримувати в "температурному тонусі" – це стосується як її вузлів і агрегатів, так і салону. А для цього, зрозуміло, потрібна постійна активність систем підігріву та опалювача.

Взимку електромобіль завжди втрачає в запасі ходу express.co.uk

При цьому цілком логічно, що чим довше та інтенсивніше доводиться працювати додатковим системам, тим більше вони "з'їдають" кілометрів у батареї. Ну а якщо мова йде про прогрівання електрокара після холодної ночі, то варто бути готовим до того, що обігрівач буде споживати нітрохи не менше енергії, ніж електромотор.

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Але як саме це виражається в цифрах? А ось тут давайте розглянемо на конкретних прикладах: з урахуванням температури на вулиці та ступеня залученості тих чи інших систем підігріву.

Втрати електромобіля взимку

температура 0 градусів, використання обігрівача "час від часу" – втрата енергії в 10%;

температура – 10 градусів, часте використання обігрівача – втрата енергії на 20-30%;

температура мінус 15-20 градусів, постійне використання обігрівача – втрата енергії 40-50%.

Nissan Leaf 40 kWh global.nissannews.com

Таким чином, електромобіль Nissan Leaf, який оснащується 40-кіловат-годинною батареєю, буде проїжджати вже не 240 км, а:

216 км;

192-168 км;

144-150 км.

Як зберегти запас ходу електромобіля взимку

У зимовий період електромобіль потрібно прогрівати перед виїздом fleetowner.com

Найголовніша і основна порада тут одна – по-максимуму намагатися прогрівати машину перед виїздом. Причому робити це потрібно перебуваючи на зарядці (будь то домашній або громадській), щоб енергія черпалася не від власної батареї, а мережі. Для цього в кожному електрокарі передбачений "кліматичний таймер": з його допомогою можна задати необхідну температуру та час початку прогріву. Причому в більшій частині авто це можна зробити за допомогою фірмового додатка на смартфоні.

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Ну а потім бажано дотримуватися наступних рекомендацій:

по можливості скоротити час користування піччю (замість неї краще включати підігрів сидінь, скла і дзеркал – вони набагато менше споживають енергії);

пересуватися в економічному режимі;

максимально запасати "кіловати" на спусках та при гальмуванні – за рахунок системи рекуперації енергії (якщо така є).

Нарешті, остання порада – завжди потрібно тримати під рукою інтерактивну карту з зарядками на смартфоні, де можна не тільки вибрати необхідний чарджер, а й забронювати його. У разі різкого скорочення запасу ходу вона дуже стане в нагоді.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про те, чому старе авто краще купувати взимку.

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