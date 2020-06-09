Усі німецькі АЗС зобов'язали встановити зарядки для електромобілів

Влада Німеччини вирішили серйозно стимулювати продаж електромобілів. Крім збільшення розміру субсидії на покупку EV (до 9000 євро), вводиться ще одна норма – усі АЗС повинні будуть мати зарядні станції для "електричок".

Відповідну норму передбачає план з популяризації електрокарів, на який уряд Німеччини направить 2,5 млрд євро.

techrepublic.com

Згідно з офіційними даними, з 168 148 автомобілів, зареєстрованих у Німеччині в травні 2020-го, тільки 3,3% є електромобілями; в минулому ж році частка електрокарів склала менше 2%. Експерти вважають, що однією з причин поганого продажу "електричок" є недостатньо розвинена зарядна інфраструктура.

"Ми знаємо, що в 97% випадків причина, з якої люди не купують електромобілі, полягає в охопленні зарядок. Німеччина хоче вирішити цю проблему, донеся водіям, що будь-яка АЗС для них завжди відкрита", – заявив Reuters Дієго Біас, співзасновник і президент фінансової інвестиційної компанії .Quercus Investment Partners Limited.

Як очікується, в рамках цих планів число зарядок для електрокарів Німеччини найближчими роками буде доведена до не менше як 70 000, зараз же їх налічується 27,7 тисяч. Водночас кількість звичайних АЗС на території країни становить на даний момент 14 тисяч.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що для електромобілів підготували батарею, розраховану на ресурс в 2 000 000 км.

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