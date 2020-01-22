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22 січня • оновлено в 16:31
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Ультрабюджетний електрокар Renault з'явиться вже цього року

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Компанія Renault готує повністю електричну версію свого маленького хетчбека – Renault Twingo ZE. Новинка з'явиться вже у цьому році.

Якщо говорити більш конкретно, то на європейський ринок новий електромобіль вийде до кінця цього року. А ось його дебют, за даними британського Auto Express , може відбутися на березневому автосалоні в Женеві.

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

media.group.renault.com

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Майже електромобілі: Renault показала економічні моделі

З огляду на той факт, що електричний Renault Twingo буде сіті-каром, його ціна очікувано буде невеликою. Але про які саме грошах піде мова, поки сказати складно.

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

media.group.renault.com

Технічні характеристики Renault Twingo ZE. поки не розголошуються виробником, зате відомо, що він буде побудований на шасі іншого маленького електрокара – Smart EQ Forfour. В такому випадку можна припустити, що "француз" отримає від "німця" і начинку: електродвигун потужністю 80 к.с., акумулятор на 17,6 кВтг і зарядку потужністю 22 кВт. Смарт з такими агрегатами володіють наступними характеристиками:

  • розгін від 0 до 100 км / год: 12 с;

  • максимальна швидкість: 130 км/год;

  • запас ходу: 145 км;

  • час швидкого заряджання до 80%: менше 40 хв.

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

Звичайний Renault Twingo 2019 модельного року

media.group.renault.com

Також Renault Twingo ZE. забезпечать, швидше за все, фірмовим мобільним додатком, яке дозволить власнику дистанційно стежити за життєво важливими показниками автомобіля (відсоток заряджання і т.п.).

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, Renault викотив на вулиці загадковий кросовер. Передбачається, що це електромобіль.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі Renault
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