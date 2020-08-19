Українці представили електричний мотоцикл-позашляховик

Українська компанія Delfast представила електричний мотоцикл Cross Dirt. Транспортний засіб підготували для швидкісних заїздів бездоріжжям.

За інформацією First Gear, продукція компанії Delfast добре відома в Європі і Америці (і навіть використовується мексиканська поліція). Тепер електробайк Cross Dirt можна купити і в Україні.

У стандартній модифікації кросовий мотоцикл оснащено батареєю на 1920 ампер, з ним байк може подолати 120 км. За 339 євро можна встановити більший блок на 2760 ампер, який забезпечує запас ходу на рівні 280 км.

Базова вартість становить 4699 євро, але для тих, хто встигне замовити електробайк до кінця серпня, ціна складе 3699 євро.

Покупці зможуть вибрати для Delfast Cross Dirt батарею. Фото: firstgear.ua

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