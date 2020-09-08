Українці перестали цікавитися електромобілями

У серпні 2020 року українці купили 647 електромобілів. З цієї кількості легковими електрокарами виявилися 625 авто, а 22 – комерційними.

За даними Укравтопрому, всього за вісім місяців 2020 року українські автомобілісти поповнили парк електрокарів 4962 транспортними засобами.

Безпосередньо серпневий попит виявився на 11% нижчим у випадку з легковими електрокарами щодо минулого року і на 61% нижчий для комерційного транспорту. Якщо порівнювати з липнем 2020 року, продажі знизилися на 18% і 33% відповідно.

Найпопулярніші електромобілі в Україні в серпні:

Nissan Leaf (147 шт.) Tesla Model 3 (98 шт.) Tesla Model S (66 шт.) Fiat 500e (50 шт.) Tesla Model X (35 шт.) Hyundai Ioniq (33 шт.) Chevrolet Bolt (32 шт.) BMW i3 (24 шт.) Volkswagen e-Golf (23 шт.) Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)

Hyundai Ioniq увійшов у десятку найбільш популярних електрокарів в Україні. Фото: autocentre.ua

Як розповідав OBOZREVATEL, Porsche переманив 400 співробітників Audi для виробництва свого нового електромобіля.