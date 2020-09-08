Українці перестали цікавитися електромобілями

Стас Сіділєв Електромобілі 10:17, 8.09.2020 Оновлено: 10:35, 8.09.2020

У серпні 2020 року українці купили 647 електромобілів. З цієї кількості легковими електрокарами виявилися 625 авто, а 22 – комерційними.

За даними Укравтопрому, всього за вісім місяців 2020 року українські автомобілісти поповнили парк електрокарів 4962 транспортними засобами.

Безпосередньо серпневий попит виявився на 11% нижчим у випадку з легковими електрокарами щодо минулого року і на 61% нижчий для комерційного транспорту. Якщо порівнювати з липнем 2020 року, продажі знизилися на 18% і 33% відповідно.

Найпопулярніші електромобілі в Україні в серпні:

  1. Nissan Leaf (147 шт.)

  2. Tesla Model 3 (98 шт.)

  3. Tesla Model S (66 шт.)

  4. Fiat 500e (50 шт.)

  5. Tesla Model X (35 шт.)

  6. Hyundai Ioniq (33 шт.)

  7. Chevrolet Bolt (32 шт.)

  8. BMW i3 (24 шт.)

  9. Volkswagen e-Golf (23 шт.)

  10. Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)

Hyundai Ioniq увійшов у десятку найбільш популярних електрокарів в Україні.
Фото: autocentre.ua

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