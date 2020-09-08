Українці перестали цікавитися електромобілями

Попит на електромобілі в Україні падає.
У серпні 2020 року українці купили 647 електромобілів. З цієї кількості легковими електрокарами виявилися 625 авто, а 22 – комерційними.
За даними Укравтопрому, всього за вісім місяців 2020 року українські автомобілісти поповнили парк електрокарів 4962 транспортними засобами.
Безпосередньо серпневий попит виявився на 11% нижчим у випадку з легковими електрокарами щодо минулого року і на 61% нижчий для комерційного транспорту. Якщо порівнювати з липнем 2020 року, продажі знизилися на 18% і 33% відповідно.
Nissan Leaf (147 шт.)
Tesla Model 3 (98 шт.)
Tesla Model S (66 шт.)
Fiat 500e (50 шт.)
Tesla Model X (35 шт.)
Hyundai Ioniq (33 шт.)
Chevrolet Bolt (32 шт.)
BMW i3 (24 шт.)
Volkswagen e-Golf (23 шт.)
Mercedes B-class Electric Drive (22 шт.)
Hyundai Ioniq увійшов у десятку найбільш популярних електрокарів в Україні. Фото: autocentre.ua
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