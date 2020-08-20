Український електромобіль CoolOn вперше показався на живих фото

Український стартап Murmuration Technology показав перші "живі" фото свого електричного фургона CoolOn, анонсованого в квітні цього року. Відповідні знімки компанія опублікувала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

На фотографіях показано процес будівництва машини. Як видно, для електромобіля CoolOn вже готові повноцінне шасі і каркас кабіни. Нещодавно на авто також встановили тестову батарею "Тесла", а згодом її замінять на акумулятор власного виробництва.

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Зараз автомобіль наближається до середньої стадії будівництва.

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Український електромобіль CoolOn є на етапі будівництва. Фото: facebook.com/CoolOnEV

Зазначимо, що про електричний фургон CoolOn вітчизняного виробництва стало відомо на початку року. Автомобіль являє собою міський комерційний електромобіль, його габарити становлять 5000 х 1700 х 2100 мм. Кузов у машини модульний: вона може бути як звичайною вантажівкою, так і спецтехнікою (з неї можна буде зробити маніпулятор, вишку для ремонту, водовоз і т.п., встановивши відповідне обладнання).

Електромобіль CoolOn: ранні зображення Фото: facebook.com/CoolOnEV

Електромобіль CoolOn: ранні зображення Фото: facebook.com/CoolOnEV

Щодо частини техніки очікується, що CoolOn отримає літієву батарею ємністю 40 кВтг, якої вистачатиме на 200 км пробігу (одна розмір АКБ можна буде збільшити або зменшити завдяки універсальності платформи). Також автомобіль оснастять електромотором власного розроблення (потужність – від 30 до 80 кВт), привід буде переднім або повним.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні показали електричний мотоцикл-позашляховик місцевого виробництва.