Українець збільшив запас ходу електромобіля Nissan Leaf до 650 км

Власник електромобіля з Кропивницького на ім'я Дмитро, автор YouTube-каналу TWIN BATTERY technology, зробив своїми руками "далекобійний" Nissan Leaf. Завдяки переробці, старий японський хетчбек став проїжджати стільки ж, скільки й нова Tesla Model S Long Range.

Як пише HEvCars, спочатку Дмитро довів ємність батарей свого Nissan Leaf 2014 року до 44 кВтг, завдяки чому машина стала проїжджати на одному заряді 450 км. Тепер же він збільшив ємність до 62 кВтг і досяг значного показника у 650 км.

Nissan Leaf 2014 року зі АКБ на 62 кВтг. Фото: hevcars.com.ua

Щоб домогтися такої "надбавки", майстер використав тестово-експериментальну АКБ.вагої 400 кг власного скаладання Для встановлення нової АКБ корпус блоку довелося збільшити на 10 мм і опустити його. Незважаючи на суттєве збільшення розмірів акумулятора, "тюнінг" абсолютно не впадає в очі.

Блок батарей, встановлений в авто. Фото: hevcars.com.ua

Після цього Дмитро здійснив пробну поїздку від Кропивницького до Львова і назад (загальна довжина маршруту – 700 км). По дорозі туди автомобіль їхав зі швидкістю 90-100 км/год і з увімкненим кондиціонером, в такому режимі запасу енергії вистачило на 400-450 км. А ось на зворотньому шляху автомобіль пересувався зі швидкістю 55-60 км/год, і ось в даному випадку запас ходу і склав 650 км.

Ще одна важлива деталь – за час подорожі батарея жодного разу не перегрілася.

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