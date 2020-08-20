Українець виставив на продаж найбільш незвичайний електрокар

Електромобілі в Україні стають дедалі популярнішими. Але умілець зусиллями своєї компанії Avtoproject створює найбільш незвичайні транспортні засоби.

Так, за інформацією First Gear, зараз на продаж виставили копію британського Morgan початку ХХ століття. Автомобіль вирізняється класичним дизайном і традиційним для знаменитої компанії триколісним компонуванням.

Також машину вирізняє білий колір кузова і покришок – виглядає елегантно. У рух репліку призводить кіловатний електромотор. З його допомогою можна набрати швидкість 25 км/год. За машину просять 135 000 грн.

Автомобіль також існує в чорному кольорі Фото: firstgear.ua

Компанія Avtoproject створює різні варіації моделі Фото: firstgear.ua

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні представили електричний мотоцикл для бездоріжжя з запасом ходу під 300 км.