Українець створив електрокар своїми руками із піаніно

Стас Сіділєв Електромобілі 12:29, 23.06.2020

Як повідомив у Facebook Alexandr Barsukov, під час подорожі через Миколаївську область він познайомився з творцем власного електромобіля в місті Баштанка.

Розмова зав'язалася на зарядній станції для електромобілів, де автор публікації "заправляв" Nissan Leaf. 73-річний місцевий фізик поцікавився технічними подробицями електрокару. Виявилося, що він розробив власний автомобіль на електротязі.

Український елеткрокар виглядає забавно на тлі Nissan Leaf.
Скріншот відео

Кузов виконано з деталей корпусу піаніно, колеса транспортному засобу дісталися від мопеду. Цікаво, що в машині одразу два електромотори, але немає керма – його функцію виконує джойстик між кріслами, який до того ж відповідає за прискорення і уповільнення.

Замість керма і педалей – джойстик між сидіннями.
Фото: Facebook Alexandr Barsukov
Зовні електрокар нагадує старий Citroen Mehari.
Фото: i-love-mycar.com

Автомобіль в цілому виглядає добре і чимось навіть нагадує старий позашляховик Citroen Mehari. Але в порівнянні з іншими транспортними засобами український електромобіль дуже малий і здається іграшковим. Можливо, тому, що Богдан Липчук побудував його для своїх онуків.

Двомісний родстер – майже спорткар!
Скріншот відео
Компактний електромобіль відмінно справляється з міськими вулицями.
Скріншот відео

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про найбільш популярні електромобілі, які обирають українці.

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Авто Електромобілі

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