Українець створив електрокар своїми руками із піаніно
Українець з Миколаївської області створив електромобіль з підручних матеріалів. Фото: Facebook Alexandr Barsukov
Як повідомив у Facebook Alexandr Barsukov, під час подорожі через Миколаївську область він познайомився з творцем власного електромобіля в місті Баштанка.
Розмова зав'язалася на зарядній станції для електромобілів, де автор публікації "заправляв" Nissan Leaf. 73-річний місцевий фізик поцікавився технічними подробицями електрокару. Виявилося, що він розробив власний автомобіль на електротязі.
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Кузов виконано з деталей корпусу піаніно, колеса транспортному засобу дісталися від мопеду. Цікаво, що в машині одразу два електромотори, але немає керма – його функцію виконує джойстик між кріслами, який до того ж відповідає за прискорення і уповільнення.
Замість керма і педалей – джойстик між сидіннями. Фото: Facebook Alexandr Barsukov
Зовні електрокар нагадує старий Citroen Mehari. Фото: i-love-mycar.com
Автомобіль в цілому виглядає добре і чимось навіть нагадує старий позашляховик Citroen Mehari. Але в порівнянні з іншими транспортними засобами український електромобіль дуже малий і здається іграшковим. Можливо, тому, що Богдан Липчук побудував його для своїх онуків.
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