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Українець створив електрокар своїми руками із піаніно

Стас Сіділєв
Стас Сіділєв
Електромобілі
1,8 т.
Українець з Миколаївської області створив електромобіль з підручних матеріалів. Фото: Facebook Alexandr Barsukov

Українець з Миколаївської області створив електромобіль з підручних матеріалів. Фото: Facebook Alexandr Barsukov

Як повідомив у Facebook Alexandr Barsukov, під час подорожі через Миколаївську область він познайомився з творцем власного електромобіля в місті Баштанка.

Розмова зав'язалася на зарядній станції для електромобілів, де автор публікації "заправляв" Nissan Leaf. 73-річний місцевий фізик поцікавився технічними подробицями електрокару. Виявилося, що він розробив власний автомобіль на електротязі.

Український елеткрокар виглядає забавно на тлі Nissan Leaf.

Український елеткрокар виглядає забавно на тлі Nissan Leaf. Скріншот відео

Кузов виконано з деталей корпусу піаніно, колеса транспортному засобу дісталися від мопеду. Цікаво, що в машині одразу два електромотори, але немає керма – його функцію виконує джойстик між кріслами, який до того ж відповідає за прискорення і уповільнення.

Замість керма і педалей – джойстик між сидіннями.

Замість керма і педалей – джойстик між сидіннями. Фото: Facebook Alexandr Barsukov

Зовні електрокар нагадує старий Citroen Mehari.

Зовні електрокар нагадує старий Citroen Mehari. Фото: i-love-mycar.com

Автомобіль в цілому виглядає добре і чимось навіть нагадує старий позашляховик Citroen Mehari. Але в порівнянні з іншими транспортними засобами український електромобіль дуже малий і здається іграшковим. Можливо, тому, що Богдан Липчук побудував його для своїх онуків.

Двомісний родстер – майже спорткар!

Двомісний родстер – майже спорткар! Скріншот відео

Компактний електромобіль відмінно справляється з міськими вулицями.

Компактний електромобіль відмінно справляється з міськими вулицями. Скріншот відео

Нагадаємо, OBOZREVATEL раніше розповідав про найбільш популярні електромобілі, які обирають українці.

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