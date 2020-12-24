У Volkswagen попрощалися з електричним e-Golf

Компанія Volkswagen припинила виробництво електромобіля VW e-Golf.

Про це повідомляє пресслужба. Конвеєр "Скляної мануфактури" у Дрездені тепер перепрофілюють на виробництво нового електромобіля Volkswagen ID.3. Він використовує модульну платформу MEB. До кінця року будуть налагоджені всі технологічні процеси, а в січні почнеться серійний випуск ID.3.

Унікальний завод у Дрездені почав роботу у 2001 році. Спочатку він випускав преміальні моделі концерну – Volkswagen Phaeton та Bentley Flying Spur. У березні 2017 року підприємство перепрофілювали на виготовлення електричних гетчбеків на базі моделі Golf 7-го покоління. За два з половиною роки на заводі в Дрездені виготовили 50401 e-Golf, а загальний тираж моделі за шість років склав 145 561 електромобіль – до минулого літа їх також випускали на головному конвеєрі у Вольфсбурзі.

Електричний "спадкоємець" Volkswagen ID.3 наразі збирається на заводі концерну у Цвіккау, а виробничий комплекс у Дрездені дозволить збільшити обсяг виробництва "народних" електромобілів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, керівник Volkswagen розповів, коли безпілотні автомобілі з'являться в продажу, а електромобілі ID.3 та ID.4 першими у класі отримають проєкційні дисплеї з доповненою реальністю.