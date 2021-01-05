У США та Європі стартував продаж гіперкара Aspark Owl

Японська компанія Aspark почала офіційні продажі свого електричного гіперкара Aspark Owl, а також відкрила в Осаці свій перший шоу-рум.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Заснована 2005 року компанія Aspark займається розробками у різних високотехнологічних галузях, зокрема хімічної промисловості, створенні програмного забезпечення, медицині та промислової електроніки.

У 2014 році стартував новий проєкт зі створення електричного суперкара, який дістав назву Owl. У 2017 році прототип моделі дебютував на автошоу у Франкфурті. За останні три роки компанія повільно, але впевнено працювала над реалізацією проєкту.

В основі конструкції Owl лежить двомісний карбоновий монокок. Зовнішні кузовні панелі також виконано з вуглеволокна, завдяки чому маса машини лише 1900 кг.

У рух спорткар приводять чотири електромотори сумарною потужністю 2012 к.с., а гігантський крутний момент у 2000 Нм доступний відразу після старту. Живлення для електромоторів забезпечує батарея ємністю 64 кВтг, а тягова мережа машини використовує напругу 800В, як у Porsche Taycan.

За даними виробника, запас ходу за застарілим циклом NEDC сягає 450 км, тобто у реальних умовах він буде приблизно на 30% менше – десь 300-320 км. Максимальна швидкість купе сягає 400 км/год, а на розгін до 100 км/год машині потрібно лише 1,89 с.

Aspark Owl отримав двоважельну спортивну підвіску з гідравлічною системою регулювання дорожнього просвіту, яка може змінювати його примусово або автоматично у діапазоні від 80 до 160 мм. Тримати гіперкар під контролем допоможуть карбоно-керамічні гальма з 10-поршневими механізмами спереду та 4-поршневими – ззаду, а також система стабілізації та активне заднє антикрило, яке автоматично піднімається на швидкості 150 км/год.

Вартість електричного суперкара з Японії сягає не менше від значної суми у 2,9 млн євро. Виробництво моделі організовано в італійському Турині компанією Manifattura Automobili Torino. Всього планують виготовити 50 екземплярів Aspark Owl.

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