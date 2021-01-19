У Rolls-Royce готують перший серійний електромобіль

У британській компанії Rolls Royce ведуть роботу над першим в історії марки серійним електромобілем і вже придумали йому ім'я Silent Shadow (англ. "Мовчазна тінь").

Про це повідомляє Autocar. Як і у випадку з кросоверами, скоро у світі не залишиться жодного автомобільного бренду, який не має у своєму портфоліо електромобіля. Із завданням зі створення першого у своїй історії кросовера у компанії Rolls Royce чудово впоралися. Наступним на черзі стане електромобіль, ім'я для якого запатентували восени минулого року.

Rolls Royce ведуть роботу над першим в історії марки серійним електромобілем та вже придумали йому ім'я – Silent Shadow rolls-roycemotorcars.com

Кілька місяців тому керівник Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос розповів у одному з інтерв'ю, що в компанії згортають роботи над гібридними проєктами та сконцентрують свої зусилля винятково на електромобілі.

За даними Autocar, прототип новинки проходить випробування в дослідному центрі концерну BMW. Однак використовуваний седан Phantom виступає тільки як "мул", а Silent Shadow буде абсолютно новою моделлю з власним дизайном. Одним із джерел натхнення для стилістів компанії є футуристичний концепт 103EX, презентований у 2016 році.

Футуристичний концепт Rolls-Royce 103EX презентували у 2016 році rolls-roycemotorcars.com

Очікується, що в конструкції електромобіля Rolls Royce будуть використовуватися компоненти BMW, яка вже має у своїй лінійці кілька EV, а також веде паралельну роботу над своїм флагманським електромобілем i7, який стане однією з версій седана 7 Series нового покоління. Автомобілі будуть побудовані на різних платформах: i7 отримає архітектуру від BMW – CLAR, а Rolls Royce буде використовувати власну алюмінієву просторову конструкцію. Спільними стануть електричні компоненти – електродвигуни, батареї та елементи ходової частини.

Крім проєкту Silent Shadow, ведеться робота над створенням повністю електричної версії моделі Cullinan rolls-roycemotorcars.com

Rolls Royce веде розроблення як задньо-, так і повнопривідної версії новинки. Очікується, що автомобіль отримає батарею енергоємністю 100 кВт, а запас ходу буде не менш ніж 500 км.

Крім проєкту Silent Shadow, який презентують до кінця нинішнього року, розробляється повністю електрична версія моделі Cullinan, для якої можуть бути адаптовані окремі елементи електричного BMW iX.

Нагадаємо, що над власним електрокаром британці працюють уже досить давно. У 2011 році на автошоу в Женеві компанія презентувала концептуальний Rolls-Royce 102EX, створений на базі седана Phantom.

У 2011 році на автошоу в Женеві компанія презентувала концептуальний Rolls-Royce 102EX rolls-roycemotorcars.com

Розкішний автомобіль мав у своєму арсеналі 2 електромотори сумарною потужністю 394 к.с. та батарею ємністю 71 кВт год, що забезпечує запас ходу до 200 км. За 10 років технології зробили крок далеко вперед, тож у серійного RR Silent Shadow технічні характеристики будуть більш приголомшливими.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Rolls-Royce презентувала подовжений Ghost, а також зашифрувала таємне послання в автомобілі Wraith Kryptos.