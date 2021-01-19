У Rolls-Royce готують перший серійний електромобіль

У британській компанії Rolls Royce ведуть роботу над першим в історії марки серійним електромобілем і вже придумали йому ім'я Silent Shadow (англ. "Мовчазна тінь").

Про це повідомляє Autocar. Як і у випадку з кросоверами, скоро у світі не залишиться жодного автомобільного бренду, який не має у своєму портфоліо електромобіля. Із завданням по створенню першого у своїй історії кросовера у компанії Rolls Royce прекрасно впоралися. Наступним на черзі стане електромобіль, ім'я для якого запатентували восени минулого року.

Кілька місяців тому керівник Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос розповів у одному з інтерв'ю, що у компанії згортають роботи над гібридними проектами та сконцентрують свої зусилля виключно на електромобілі.

За даними Autocar, прототип новинки проходить випробування у дослідному центрі концерну BMW. Однак, використовуваний седан Phantom виступає тільки в якості "мула", а Silent Shadow буде абсолютно новою моделлю з власним дизайном. Одним з джерел натхнення для стилістів компанії є футуристичний концепт 103EX, показаний у 2016 році.

Очікується, що в конструкції електромобіля Rolls Royce будуть використовуватися компоненти BMW, яка вже має у своїй лінійці кілька EV, а також веде паралельну роботу над своїм флагманським електромобілем i7, який стане однією з версій седана 7 Series нового покоління. Автомобілі будуть побудовані на різних платформах: i7 отримає "бмвешную" архітектуру CLAR, а Rolls Royce буде використовувати власну алюмінієву просторову конструкцію. Спільними стануть електричні компоненти – електродвигуни, батареї та елементи ходової частини.

Rolls Royce веде розробку як задне- так і повнопривідний версій новинки. Очікується, що автомобіль отримає батарею енергоємністю 100 кВт, а запас ходу буде не менше 500 км.

Крім проекту Silent Shadow, який презентують до кінця нинішнього року, розробляється повністю електрична версія моделі Cullinan, для якої можуть бути адаптовані окремі елементи електричного BMW iX.

Нагадаємо, що над власним електрокаром британці працюють вже досить давно. У 2011 році на автошоу у Женеві компанія презентувала концептуальний Rolls-Royce 102EX, створений на базі седана Phantom.

Розкішний автомобіль мав у своєму арсеналі 2 електромотори сумарною потужністю 394 к.с. та батарею ємністю 71 кВтг, що забезпечує запас ходу до 200 км. За 10 років технології зробили крок далеко вперед, так що у серійного RR Silent Shadow технічні характеристики будуть набагато більш вражаючими.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Rolls-Royce презентувала удліненній Ghost, а також зашифрував таємне послання у автомобілі Wraith Kryptos.