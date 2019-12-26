У нового електромобіля Tesla уже виявили іржу

Власник седана Tesla Model 3 виявив у своєму електрокарі сліди іржі. І це при тому, що автомобіль досить новий.

Про неприємну знахідку господар електромобіля по імені Бйорн Ніланд розповів у своєму блозі на YouTube. Бйорн є професійним лижником, і неприємну знахідку він помітив як раз під час закріплення спорядження.

Tesla Model 3 tesla.com

Корозію "тесловод" виявив у важкодоступному місці: на сталевій пластині сидіння, яку покриває м'яка оббивка. Даний факт його, звичайно ж, засмутив, проте є одне "але": електромобіль Ніланда експлуатується у холодному та вологому кліматі (чоловік живе в Норвегії), і при таких умовах у деяких автомобілів дійсно може виникнути іржа в місцях, які не мають антикорозійну обробку. Однак окислення металу на кріслах часто триває роками, тому інцидент не можна назвати вичерпаним, оскільки в даному випадку мова, по суті, йде про нове авто – виробництво Tesla Model 3 розпочалося лише у 2017 році.

Tesla Model 3 Ніланда Скріншот з відео

Tesla Model 3 Ніланда Скріншот з відео

Tesla Model 3 Ніланда Скріншот з відео

Примітно, що власник "трійки", як великий фанат Tesla, поставився загалом спокійно до цієї проблеми і, більш того, усунув її власноруч – за допомогою підручних засобів.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, електромобіль Tesla побив по продажу чи не увесь модельний ряд BMW.

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