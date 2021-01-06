У Норвегії досягли рекордних продажів електромобілів та гібридів

У Норвегії підбили підсумки 2020 року кількості реєстрацій нових автомобілів. Виявилося, що ринкова частка електромобілів і гібридів у країні досягла рекордного показника 74,8%.

Про це повідомляє портал Insideevs. Поки європейські автовиробники висловлюють свої сумніви щодо екологічних ініціатив Єврокомісії, жителі Норвегії особистим прикладом доводять, що відмовитися від автомобілів з ДВЗ – реально.

За підсумками 2020 року в Норвегії було продано 76 800 електромобілів, що на 27% перевищує показники 2019 року, а ринкова частка EV досягла 54,3%. Продажі гібридних моделей PHEV збільшилися вдвічі, а частка ринку склала 20,4%. Так, сумарно було реалізовано 105 704 нових "зелених" авто, що на 33% більше, ніж роком раніше, а їх частка на ринку досягла рекордного за всю історію показника 74,8%.

ТОП-3 найбільш продаваних електромобілів року в Норвегії очолив ... ні, не Tesla Model 3 (7770 екз.), і навіть не VW ID.3 (7754 прим.), а кросовер Audi e-tron, яких було реалізовано 9227 авто.

Для порівняння, минулого року в Україні було продано 85,5 тисяч нових автомобілів, з яких близько 600 – нові електромобілі. Крім того, 92% всіх продажів електромобілів у нашій країні становлять вживані машини.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія MG готує спортивний електрокар, а Генрік Фіскер показав новий електричний пікап Fisker.