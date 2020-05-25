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25 травня • оновлено в 18:33
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/ Електромобілі

У мережі показали дивну Tesla, якої не існує

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Tesla створила не так багато моделей, щоб ми могли в них заблукати. Але в мережі показали фото електромобіля, якого немає в модельній лінійці Tesla. В основі ми бачимо Model X.

Хоч Tesla Model X і називають кросовером (навіть повний привід є), для бездоріжжя цей електромобіль абсолютно не підходить. Головні проблеми – невідповідна геометрична прохідність і занадто маленький дорожній просвіт. Але як мінівен електрокар зарекомендував себе непогано.

Саме тому покупці здебільшого використовують Тесла Модел Х як дорогий сімейний автомобіль. Отже, машині можна додати ще більше практичності. І назвати Model XL.

Tesla Model XL від Drivable Designs

Tesla Model XL від Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL від Drivable Designs

Tesla Model XL від Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Автори цих зображень з Drivable Designs зробили кузов довшим, а дах – вищим. Також в автомобілі з'явився більш місткий багажник. У той же час, від дорогих і непотрібних задніх дверей в стилі крила сокола відмовилися, а замість них показали два варіанти – класичні або зсувні двері. Дуже практично.

Tesla Model XL від Drivable Designs

Tesla Model XL від Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL від Drivable Designs

Tesla Model XL від Drivable Designs

drivabledesigns.wordpress.com

Цікаво, що в результаті такий електричний мінівен Tesla виглядає акуратно та цілком збалансовано. Чи може що-небудь подібне з'явитися в модельному ряду американської компанії? Така ймовірність існує. Але в першу чергу Tesla спантеличена проблемами з компактним кросовером Model Y, виробництво якого тільки почала освоювати.

Вантажівка Tesla Semi

Вантажівка Tesla Semi

tesla.com

Електропікап Tesla Cybertruck

Електропікап Tesla Cybertruck

tesla.com

Далі на горизонті – пікап Cybertruck, електрична вантажівка Tesla Semi та спортивний Roadster, які взагалі невідомо коли з'являться. Спершу в серійне виробництво повинні вирушити ці моделі.

OBOZREVATEL раніше розповідав про нові погляди Volvo на автомобільний світ в цілому після пандемії та на електромобілі зокрема.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Tesla кросовер електромобілі авто
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