У мережі показали дивну Tesla, якої не існує

Tesla створила не так багато моделей, щоб ми могли в них заблукати. Але в мережі показали фото електромобіля, якого немає в модельній лінійці Tesla. В основі ми бачимо Model X.

Хоч Tesla Model X і називають кросовером (навіть повний привід є), для бездоріжжя цей електромобіль абсолютно не підходить. Головні проблеми – невідповідна геометрична прохідність і занадто маленький дорожній просвіт. Але як мінівен електрокар зарекомендував себе непогано.

Саме тому покупці здебільшого використовують Тесла Модел Х як дорогий сімейний автомобіль. Отже, машині можна додати ще більше практичності. І назвати Model XL.

Tesla Model XL від Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL від Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Автори цих зображень з Drivable Designs зробили кузов довшим, а дах – вищим. Також в автомобілі з'явився більш місткий багажник. У той же час, від дорогих і непотрібних задніх дверей в стилі крила сокола відмовилися, а замість них показали два варіанти – класичні або зсувні двері. Дуже практично.

Tesla Model XL від Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Tesla Model XL від Drivable Designs drivabledesigns.wordpress.com

Цікаво, що в результаті такий електричний мінівен Tesla виглядає акуратно та цілком збалансовано. Чи може що-небудь подібне з'явитися в модельному ряду американської компанії? Така ймовірність існує. Але в першу чергу Tesla спантеличена проблемами з компактним кросовером Model Y, виробництво якого тільки почала освоювати.

Вантажівка Tesla Semi tesla.com

Електропікап Tesla Cybertruck tesla.com

Далі на горизонті – пікап Cybertruck, електрична вантажівка Tesla Semi та спортивний Roadster, які взагалі невідомо коли з'являться. Спершу в серійне виробництво повинні вирушити ці моделі.

OBOZREVATEL раніше розповідав про нові погляди Volvo на автомобільний світ в цілому після пандемії та на електромобілі зокрема.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!