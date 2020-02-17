У Китаї створили суперника Skoda Octavia з електромотором. Фото

Skoda Octavia, як один з найбільш популярних автомобілів середнього класу, нікому не дає спокою. Китайський концерн SAIC підготував свого суперника в особі нового Roewe i6.

Як завжди, зображення просочилися завдяки Міністерству промисловості КНР. Як з'ясував OBOZREVATEL, оновлений седан Roewe i6 побореться за широку аудиторію покупців. У цьому допоможуть не тільки стандартна бензинова модифікація, але і гібрид на пару з електромобілем.

Новий Roewe i6 побореться за покупців Шкода Октавія Міністерство промисловості КНР

У перших двох випадках автомобіль довжиною 4722 мм з колісною базою в 2715 мм оснащений бензиновим 1,5-літровим чотирициліндровим турбомотором на 173 к.с. Але гібридний Roewe ei6 також обладнаний електромотором, завдяки якому загальна віддача силової установки зростає до нескромних 305 к.с.

Зовні гібридний Roewe ei6 відрізняється від стандартної моделі шильдиком на багажнику Міністерство промисловості КНР

У повністю електричному Roewe Ei6, звісно, бензинового ДВЗ немає. Єдиний його електромотор розвиває 184 к.с. Запас ходу, за заявою компанії, становить трохи більше 600 км. Ця цифра наведена у відповідності до сертифікату NEDC, який давно застарів і в цивілізованому світі вже не використовується.

Новий електромобіль Roewe Ei6 спереду відрізняється іншим оформленням roewe.com.cn

Електричний Roewe Ei6 roewe.com.cn

Однак ця система дозволяє розрахувати запас ходу максимально щадним способом. Завдяки цьому показники виходять більш ніж оптимістичні. В реальності ж новий китайський електромобіль на одній зарядці зуміє подолати в 1,5-2 рази менше.

Нова Skoda Octvia багатьом покупцям здасться привабливішою skoda-auto.com

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