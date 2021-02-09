У Китаї представили конкурента "фордівському" Mustang Mach-e

На китайському ринку представлений новий електричний кросовер Roewe Marvel R.

Про це повідомляє портал Autohome. Китайський концерн SAIC презентував електричний кросовер Marvel R, який буде випускатися під суббрендом R, спеціально призначеному для електромобілів марки Roewe.

Marvel R буде випускатися під суббрендом R, спеціально призначеному для електромобілів марки Roewe autohome.com.cn

Новинка створена на базі кросовера Marvel-X, показаного у 2018 році. Кросовер довжиною 4,7 м відрізняється від свого родича з ДВС іншим дизайном з оригінальною LED-світлотехнікою та стильними 19-дюймовими дисками. Основні фари розташовані в бампері, а замість облицювання радіатора встановлена обтічна панель.

Родинна модель Marvel-X оснащується ДВС autohome.com.cn

Базова заднеприводная версія оснащена одним електродвигуном потужністю 186 к.с. та моментом 410 Нм. Розгін до "сотні" займає 7,9 с. У повнопривідної модифікації йому в пару додали мотор потужністю 116 к.с. та моментом 255 Нм. Сумарна віддача силового агрегату досягає 302 л.с. та 665 Нм.

Базова заднеприводная версія оснащена одним електродвигун потужністю 186 к.с. та моментом 410 Нм autohome.com.cn

До "сотні" Marvel R прискорюється за 4,8 с. Обидві версії оснащені тяговою батареєю енергоємністю 70 кВтг, яка забезпечує запас ходу 505 та 460 км відповідно.

У повнопривідної модифікації сумарна віддача силового агрегату досягає 302 л.с. та 665 Нм. autohome.com.cn

У салоні розташований великий похилий сенсорний екран діагоналлю 19,4 дюйма на базі ОС Zebra, підтримкою 5G, голосовим управлінням і оновленням по "повітрю".

У салоні розташований великий похилий сенсорний екран діагоналлю 19,4 дюйма autohome.com.cn

За моноприводних версію Roewe Marvel R просять від $ 34 тисяч, а повнопривідний кросовер обійдеться мінімум у $ 40 тисяч.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, концерн SAIC запустив новий бренд Intelligence in Motion, а також представив новий кросовер MG ZS.