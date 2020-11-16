У Honda з'явиться новий електричний кросовер

Японська Honda спільно зі своїми китайськими партнерами з концерну Dongfeng презентують на автошоу в Гуанчжоу абсолютно новий електричний кросовер Dongfeng Honda M-NV Sport EV.

Про це повідомляє портал Autohome. Своєю технічної "начинкою" з новинкою поділився представлений в минулому році кросовер X-NV.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

Обидва електромобіля комплектуються мотором потужністю 120 кВт (163 к.с.). З його допомогою автомобіль зможе розганятися до 140 км/год. Живлення для електромотора буде забезпечувати літій-іонна батарея від компанії Jiangsu. Технічні параметри батареї і запас ходу оприлюднять в рамках презентації на виставці в Гуанчжоу.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

Автомобіль створений на тій же платформі, що і Honda XR-V. Під цим позначенням в Китаї продається добре знайомий нам компактний кросовер HR-V останнього покоління.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

M-NV Sport EV отримає багату комплектацію. В якості базових і додаткових опцій для новинки будуть доступні повністю світлодіодні фари і ліхтарі, панорамний дах, рейлінги і кілька варіантів легкосплавних дисків на вибір.

Dongfeng Honda M-NV Sport EV autohome.com.cn

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Honda почала продажі в Україні гібридного хетчбека Jazz.