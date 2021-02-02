У Білорусі створили електричний пікап Academic Electro

На виставці, приуроченій до Дня білоруської науки, що відкрилася у Мінську, був представлений зразок електромобіля Academic Electro.

Про це повідомляє агентство БЕЛТА. Компактний пікап призначений для перевезень по закритим територіям без виїзду на дороги загального користування. Каркасно-панельний тип кузова дозволяє виробляти електромобіль дрібними серіями з урахуванням потреб замовника.

Перспективна новинка розроблена Об'єднаним інститутом машинобудування НАН Білорусі. Перший експериментальний зразок розроблений на базі автомобіля Geely та є тестовим "мулом" для випробувань різних вузлів та агрегатів. Електромобіль оснащений 80-сильним (58,6 кВт) двигуном, живлення для якого забезпечує батарея ємністю 20 кВтг.

Машина здатна подолати до 150 км зі швидкістю до 50 км/год. Салон призначений для водія та єдиного пасажира, а в багажному відділенні можна перевозити до 350 кг вантажів. Пікап має компактні розміри (Д/Ш/В – 3710/1657/1575 мм), а його маса досягає 1600 кг.

Крім того, у НДЦ ведуться роботи над створенням електричної версії мінівена в кооперації з китайською компанією Joylong. У планах організувати спільне виробництво машини з використанням машинокомплектів з Китаю та білорускою "начинки".

Також у інституту є й інші проекти. Наприклад, разом з МАЗом розробляється електрогрузовік МАЗ 4381 EE, який буде оснащений розробленою в інституті електричною силовою установкою. А разом з МТЗ створений електричний комбайн для заливки льоду на ковзанках. У цьому році планується випуск першої серійної партії цих машин.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Великобританії зробили тюнінг для електричного кросовера Ford Mustang Mach-e, а Tesla навчили самостійно вмикати задній хід.