Творець локшини Мівіна розробив електричний кросовер

Автомобільна компанія VinFast із В'єтнаму готує до дебюту свою нову модель – електричний кросовер. Це буде перший електрокар марки, у якого, втім, поки немає імені.

Зараз автомобіль проходить тестові випробування на дорогах і, якщо все піде за планом, його представлять уже в листопаді. Як пише в'єтнамське видання Autodaily.vn, майбутній кросовер буде близький за розмірами до СУВів Hyundai Creta або Renault Kaptur (тобто, його довжина складе близько 4,2 метрів). Деякі відомості щодо техніки також є – очікується, що потужність електрокара становитиме 408 к.с., а запас ходу – 500 км (у топовому виконанні).

Перший в'єтнамський електромобіль autodaily.vn

Цікаво, що власник VinFast – це найбагатша людина В'єтнаму, мільярдер Фам Нят Віонг. У минулому він був пов'язаний із нашою країною: після навчання в Москві і перших кроків у бізнесі, Віонг переїхав до України, де розбагатів на локшині швидкого приготування – створив і просунув знаменитий бренд Мівіна. У свою рідну країну він повернувся лише в "нульових".

Перший в'єтнамський електромобіль autodaily.vn

Перший в'єтнамський електромобіль autodaily.vn

У В'єтнамі Віонг зайнявся нерухомістю, а трохи пізніше автомобільним бізнесом, результатом якого і стала поява на світ компанії VinFast. Фірма викупила у General Motors місцевий завод, де триває випуск локальної версії Opel Karl. Крім того, VinFast придбала ліцензії на виробництво BMW X5 і 5-Series, які зазнали оновлення і недавно були поставлені на конвеєр. Що ж стосується майбутнього електрокросса, проєктують його не тільки в'єтнамські фахівці – недавно до них приєдналися співробітники австралійської компанії Holden (входить у GM), які потрапили під скорочення. Для їх роботи VinFast створила дослідницький центр у Мельбурні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що свій інноваційний електромобіль, схожий на Nissan Leaf, показала компанія Geely.

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