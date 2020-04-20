Triton EV: у Tesla з'явився грізний конкурент
Стартап Triton-EV з Нью Джерсі анонсував проект електричного повнорозмірного позашляховика Model H.
За даними виробника, восьмимісний SUV зможе долати без зупинки відстань до 700 миль (1126 км). Для цього автомобіль оснастять батареєю ємністю 200 кВтг. Для порівняння, Tesla Model S має запас ходу 627 км.
Але і це ще не все. Triton Model H отримає 4 електромотора, кожен буде приводити своє колесо, а сумарна потужність цього квартету сягатиме 1500 к.с.
З таким арсеналом позашляховик зможе розганятися до першої "сотні" за 2,9 секунди, а також буксирувати причіп масою до 7 тонн.
Для придбання новинки компанія просить 100% передоплату: $5 тисяч відразу і ще $135 тисяч протягом 5 банківських днів.
Triton-EV є підрозділом компанії Triton Solar, заснованої в США індійськими інженерами на чолі з Хіманшу Пателем. Материнська компанія займається розробкою і виробництвом різного електрообладнання та сонячних батарей.
Наскільки успішним буде новий проект Пателя покаже час. У будь-якому випадку, якщо заявлені характеристики стануть реальністю, у Tesla та інших виробників електромобілів з'явиться серйозний конкурент.
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